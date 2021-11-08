Медведь из Саяно-Шушенского заповедника «настроил» камеру и снял себя на видео

В Саяно-Шушенском заповеднике медведь «настроил» камеру, полез на дерево и попал на видео

Медведь из Саяно-Шушенского заповедника лапой зафиксировал камеру и снял себя на видео. Ролик появился на сайте заповедника.

На видео видно, как хищник сам «настраивает» камеру, а затем залезает на дерево. «Смешные фото и видео с носами, зубами и "любопытными мордами" крупным планом регулярно пополняют архив заповедника после знакомства медведей с фоторегистраторами. Однако, на этот раз съемка не ограничилась одними лишь крупными планами», — говорится в сообщении.

На территории заповедника действуют около 80 фотоловушек. Чаще всего животные трутся о них, чтобы пометить территорию, или, как считают некоторые специалисты, чтобы защититься от гнуса и избавиться от блох и клещей.

Ранее в Саяно-Шушенском заповеднике получили новые фотографии и видеозаписи редкого манула.