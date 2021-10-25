Исследователи снежного барса получили уникальные кадры в Тункинском нацпарке

К Международному дню снежного барса, который отмечают 23 октября, иркутские ученые передали коллегам из Тункинского национального парка свежее видео, снятое на ловушки. Об этом сообщает «Вести Иркутск».

Исследователи договорились о дальнейшем сотрудничестве. Отмечается, что в нацпарке пять лет назад была создана группа «Ирбис», которая занимается регулярными экспедициями, мониторингом и изучением среды обитания барса.

Ирбис является официальным символом Тункинского нацпарка. Впервые его следы здесь зафиксировали в 1980 году, в фотоловушку он попался 9 лет назад.

Ученые насчитали в нацпарке восемь ирбисов, у каждого есть имя: Димка, Китой, Батор, Мунко, Иркут, Ангел, Гроза. У животных также есть паспорта, а вместо отпечатков — пятна на шкуре.