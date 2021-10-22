На Алтае нашли самую пожилую пару снежных барсов, которые вместе 10 лет

На Алтае обнаружили самую пожилую пару снежных барсов, которые достигли возраста 13 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России накануне международного дня снежного барса, передает ТАСС.

В сообщении сказано, что пара барсов по имени Хорай и Гута находятся вместе 10 лет. Они уже дважды заводили котят.

Фонд уверен в возрасте пары, потому что следит за ними с 2011 года.

«Хищников в возрасте 13 лет в дикой природе фиксировали, например, и в Монголии, но пару снежных барсов такого преклонного возраста — впервые. Оба ирбиса живут на хребте Чихачева в Республике Алтай», — сообщили в фонде.

Там добавили, что в целом, возраст барсов — показатель благополучия их пары. Это еще раз подчеркивает, как важно охранять хребет Чихачева, по которому хищники мигрируют из одной страны в другую, объяснил старший координатор проектов представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

Ранее сообщалось, что в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края, где проводил отпуск президент Владимир Путин, в объектив автоматической камеры попала семья редчайших хищников — снежных барсов. На кадрах молодые ирбисы прыгают на высохшее дерево, точат когти об его ствол, играют друг с другом, а также вблизи изучают видеокамеру.