Семья редчайших хищников попала на видео в местах отдыха Путина в тайге

В Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края, где проводил отпуск президент Владимир Путин, в объектив автоматической камеры попала семья редчайших хищников — снежных барсов (ирбисов). Видео в среду, 20 октября, появилось на Youtube-канале заповедника.

«Видео получено с помощью автоматических фоторегистраторов, установленных на территории Саяно-Шушенского заповедника, — прокомментировали снятые в тайге кадры сотрудники заповедника. — Предлагаем (...) понаблюдать за играми молодых снежных барсов, которые активно тренируются лазать по деревьям».

На кадрах молодые ирбисы прыгают на высохшее дерево, точат когти об его ствол, играют друг с другом, а также вблизи изучают видеокамеру.

Ирбисы — вид, находящийся на грани исчезновения. Из-за скрытного образа жизни точное число особей, обитающих в мире, неизвестно. В 2020-м году называлась максимальная цифра в 3,4 тысячи.

В конце сентября на территории Саяно-Шушенского заповедника Путин отдыхал вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Известно, что в тайге они они рыбачили на реке и сплавлялись на катере.