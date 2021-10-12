Путин заявил о расширении природоохранных зон в России

В Россси появится около 23 новых природоохранных территорий, которые позволят сохранить уникальных представителей флоры и фауны страны. О таком плане сообщил глава государства Владимир Путин по видеосвязи на 15-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии, передает ТАСС.
Президент России заявил, что расширение площади охраняемых зон в стране произойдет уже к 2024 году. В текущее время под защиту в рамках законов об экологии попадает четверть сухопутной части страны, множество экосистем, реализуется комплексная стратегия устойчивого развития, направленная на восстановление редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений.
«Россия обладает уникальным, богатейшим природным потенциалом, необходимым для жизнеобеспечения планеты, и задачи сохранения биоразнообразия являются для нас безусловным приоритетом. Защита редких видов гарантируется в нашей стране на госуровне, а принимаемые меры дают ощутимый результат. Только на федеральном уровне это 109 заповедников, 64 национальных парка и 62 заказника», — подчеркнул Путин.
Глава страны пообещал, что российское правительство приложит все усилия для налаживания работы с зарубежными партнерами в целях совместного сохранения природного биоразнообразия планеты, охраны атмосферы и водных ресурсов. Президент добавил, что эксперты от России принимают участие в работе по согласованию Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия, отстаивая идею, чтобы программа состояла из конкретных идей для восстановления глобального экологического баланса.
Международная XV конференция ООН о биологическом разнообразии (Cop15) проходит в китайском Куньмине с 11 по 14 октября. В рамках обсуждений, в которорых примут участие мировые лидеры государств, ведущие экологи, крупный бизнес, рассмотрят проект новой Конвенции (Convention on Biological Diversity (CBD)), которая отчасти является продолжение уже имеющегося Парижского соглашения и закрепляет планы по «нулевому углеродному следу» до 2050 года.