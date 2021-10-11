Мировой бизнес признал смертельный ущерб планете

В преддверии XV конференции ООН о биологическом разнообразии (Cop15), которая пройдет в китайском Куньмине с 11 по 14 октября 2021 года, представители мирового бизнеса подготовили открытое письмо к лидерам правительств всех стран, попросив сдержать смертельное разрушение природы. Сообщение подписали главы Unilever, H&M и еще девяти других известных компаний. Подробности раскрыли журналисты The Guardian.
По мнению членов коалиции «Бизнес во имя природы» (Business for Nature coalition), власти различных стран принимают мало мер и конструктивных действий, чтобы усилить защиту экосистем планеты от утраты биоразнообразия. Производители признали цели в проекте новой Конвенции ООН о биологическом разнообразии (Convention on Biological Diversity, CBD) недостаточными для спасения некоторых видов животных и растений от вымирания. Проект, который готовятся представить на обсуждение в Куньмине, включает инициативы против пластикового загрязнения и о сокращении использования пестицидов на две трети к 2030 году.
«Природа переживает переломный момент. Решение проблемы представляет собой нечто большее, чем просто борьба с глобальным потеплением. Конференция Cop15 — наш последний и лучший шанс переломить ситуацию», — указано в обращении бизнес-коалиции. Более тысячи крупных предприятий подписали призыв к правительствам восполнить уже нанесенный ущерб природе.
Исполнительный директор бразильской компании по производству косметики и средств личной гигиены Natura&Co Роберто Маркес подчеркнул, что предприятиям в свою очередь необходимо отслеживать влияние на климат и природу с той же дисциплиной, с какой осуществляется контроль прибыли и убытков.
Проект CBD ООН частично представляет собой продолжение уже имеющегося Парижского соглашения с планами прийти к «нулевому углеродному следу» до 2050 года. Кроме того, страны ЕС закрепили меры по защите планеты от глобального потепления в специальном климатическом законе, принятом в июне 2021 года.