На берегу Карского моря запечатлели обедающих белых медведей

Ученые запечатлели семью обедающих белых медведей. На берег Карского моря близ Харасавэя вынесло тушу кита, которой и полакомились звери, сообщается в Instagram-аккаунте Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН (Лабытнанги).

Одна из важных функций, которую выполняют белые медведи, — очистка берегов Карского моря от падали. Исследователи пояснили, что звери обедали недалеко от мыса Харасавэй. В этот день им не мешали моржи.

Ранее на Камчатке медведь неожиданно вышел на берег реки прямо к рыбачившему россиянину. Животное не напало на мужчину, а только село рядом и посмотрело на местный пейзаж.