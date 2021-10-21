Вышедшего к людям белого медведя в Арктике сняли на видео

В поселке Диксон сняли на видео, как белый медвежонок вышел к людям

В поселке Диксон в Арктике белый медвежонок вышел к людям, видео публикует Telegram-канал «Борус».

На кадрах видно, как белый медведь ходит рядом с жилыми домами.

По словам жителей поселка, животное могло прийти вместе с более взрослым медведем, которого недавно заметили местные. Они также рассказали, что медведь повредил стекло вертолета.

Ранее научно-исследовательская экспедиция на судне «Иван Петров» вышла из Архангельска для того, чтобы изучить белых моржей и медведей в естественной среде обитания. Во время экспедиции они исследовали генетическое разнообразие животных, их миграцию, а также наличие заболеваний и загрязнений.