Редкий манул попал в фотоловушку в Саянах

В Саяно-Шушенском заповеднике получили новые фотографии и видеозаписи манула. Кадры появились на YouTube-канале заповедника.

«На протяжении 2021 года краснокнижные коты систематически регистрировались автоматическими фотокамерами на степных участках заповедника», — говорится в сообщении.

По словам сотрудников заповедника, манул активен в сумерках и ранним утром. Фоторегистратору удалось «поймать» редкого кота как ночью, так и в дневные часы, что бывает довольно редко. Отмечается, что первый кадр с манулом был снят 11 лет назад.