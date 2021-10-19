В Приморье установят новые фотостанции для наблюдения за тиграми и леопардами

В национальном парке «Земля леопарда» планируется установить пять новых станций для фотомониторинга за краснокнижными дикими кошками. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Отмечается, что количество станций фотомониторинга на кластерном участке «Гамовский» будет увеличено до пяти. Кроме того, планируется установить фотоловушки в Уссурийском заповеднике, который находится под управлением национального парка «Земля леопарда». В настоящий момент на территориях заповедника находятся 205 пунктов наблюдения за животными.

На одной фотостанции ученые размещают одну либо две камеры. «Одну — для наблюдения за поведением зверя. Две — чтобы запечатлеть леопарда или тигра с двух сторон и потом определить особь по узору на шкуре», — отметили в пресс-службе парка.

Ранее в октябре сообщалось, что в Приморском Сихотэ-Алинском заповеднике установят более ста новых фотоловушек для наблюдения за амурскими тиграми. Так, фотоловушки будут размещены на самом труднодоступном участке — в районе реки Колумбе.