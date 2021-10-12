Самый северный амурский тигр в России попал на видео

В объектив фотоловушки в бухте Врангеля в Хабаровском крае попал амурский тигр. На данный момент это самая северная точка региона, где удалось запечатлеть хищника. Видео опубликовал центр Амурский тигр в своем YouTube-канале.

Как уточняет «КП», несмотря на то, что амурский является самым северным подвидом тигра, в северных широтах эти хищники не обитают. Предыдущий рекорд самой северной точки, где фиксировали присутствие тигров, был установлен в 1999 году. Тогда хищник добрался до Анненских вод. В этом году краснокнижному зверю удалось побить рекорд на 190 километров.

Фотограф Михаил Коростелев, которому принадлежат кадры с северным тигром, рассказал, что жил на берегу бухты в окружении тайги. На протяжении трех лет мужчина ставит в лесу фотоловушку, в которую попадают дикие звери. «Уезжая в конце сезона, товарищ забрал ее и привез мне. Каково же было мое удивление, когда я, просматривая улов, увидел на одном из кадров тигра!» — поделился он.

Как объяснили изданию эксперты, звери уходят далеко от основного ареала обитания из-за того, что их вытесняют сородичи. Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергея Арамилев заметил, что самец на кадрах выглядит здоровым. По его внешнему виду можно судить, что он успешно находит себе пропитание.