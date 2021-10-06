Природный заказник «Остров природы» создадут в Башкирии

На территории Демского болота в столице Башкирии захотели создать природный заказник «Остров природы». Об этом «Башинформу» рассказал координатор инициативной группы Александр Волков.

Собеседник агентства уточнил, что новый заказник будет находиться в северо-восточной части Демского района Уфы, вблизи микрорайона «Серебряный ручей». Данное решение призвано сохранить животных и растения, которые наблюдаются в этих краях. Ученые, выступившие с инициативой, также планируют развивать экологическое образование и воспитывать жителей.

Волков отметил, что в конце сентября на территории Демского района любители природы и орнитологи заметили 449 особей 31 вида птиц. В их числе оказались большой подорлик и сапсан, которые занесены в общероссийскую и региональную Красные книги.

В соответствии с положением, на территории заказника будет запрещено строительство, добыча полезных ископаемых, проезд на автотранспорте, а также звуковое воздействие на природную среду.

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