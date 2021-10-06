Николай Дроздов назвал российских краснокнижных животных

Прежде всего необходимо особое внимание амурскому тигру, дальневосточному леопарду и зубру. Таких редчайших краснокнижных зверей, обитающих в российских лесах, перечислил зоолог и биогеограф Николай Дроздов в разговоре с «Народными новостями».

По его словам, надо сохранять редкие виды животных для людей, и это можно сделать с помощью заповедников, национальных парков и заказников. Если краснокнижные звери будут исчезать, то это повлечет большие последствия для природы.

Ученый напомнил, что Красные книги бывают не только общероссийские, ведь также существуют и региональные. У них отличие в масштабах и даже видах животных. Подобные материалы стоит распространять и больше «давать читать людям», рекомендовал зоолог.

4 октября ежегодно отмечается Всемирный день защиты животных. Учредили его еще в 1931-м во Флоренции, Италия. Такая дата выбрана в октябре в честь католического святого Франциска Ассизского, который считается покровителем животных.

Николай Дроздов — советский и российский зоолог, биогеограф, профессор МГУ, а также пропагандист охраны природы. Наиболее известен благодаря телепередаче «В мире животных».

Ранее стало известно, что WWF разработал проект, который поможет спасти от полного исчезновения северного оленя на юге Сибири. В Алтайском заповеднике поставили камеры наблюдения за дикими животными.

В сентябре в национальном парке «Сайлюгемский» также выпустили на свободу четырех аргали, считающихся самыми большими в мире горными баранами. Таким образом россияне помогли зверям, поселив их в дикой природе.