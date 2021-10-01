Россиянин спас от гибели краснокнижного орлана-белохвоста в Череповце

В Череповце, расположенном в Вологодской области, местный житель спас краснокнижного орлана-белохвоста от гибели в илистой воде. Об этом сообщают «Вести Вологда».

Инцидент произошел в понедельник, 27 сентября. Россиянин, имя которого не раскрывается, заметил в заиленном и грязном пруду крупную птицу, когда та «из последних сил» пыталась вылезти из воды. Он надел резиновый непромокаемый костюм и залез в водоем. Местный житель медленно подошел ближе к птице и смог вытащить ее из ила. У хищника не было сил сопротивляться и бороться с человеком.

В итоге птица была спасена. Ее крылья оказались полностью в грязи и иле. Позднее специалисты Дарвинского заповедника заявили, что это молодой орлан-белохвост — редкий хищник из семейства ястребиных. Он является четвертой по величине хищной птицей Европы. По какой причине орлан-белохвост оказался в воде, неизвестно. Предполагается, что он хотел поохотиться и завяз в иле.

Ранее краснокнижному лебедю-шипуну также повезло быть спасенным от гибели — его смог отбить и защитить от стаи ворон житель Ишимского района Тюменской области. Россиянин заметил на пастбище для животных молодую птицу, когда ее атаковали вороны. После спасения было решено отправить на волю «краснокнижного красавца».