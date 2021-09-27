Россиянин отбил от стаи ворон краснокнижного лебедя

В Ишимском районе Тюменской области краснокнижному лебедю-шипуну повезло быть спасенным от гибели — его смог отбить и защитить от стаи ворон местный житель. Об этом сообщается на официальном портале правительства региона.

По данным властей, инцидент произошел еще 22 сентября. Пастуху, имя которого не раскрывается, повезло оказаться рядом: он заметил на пастбище для животных молодую птицу, когда ее атаковали вороны. В итоге россиянин побежал на помощь и отогнал птиц от лебедя, забрав его к себе домой.

Чтобы помочь пострадавшей птице, местный житель выложил пост в социальной сети. На запись отреагировали ветеринары. 23 сентября они приехали к лебедю и проверили его состояние. По словам начальника районного отдела госохотдепартамента Леонида Власюка, после первичного осмотра переломов и серьезных ранений замечено не было. У лебедя остались только царапины на крыле от налета ворон.

После приема в ветеринарной клинике было решено отправить на волю «краснокнижного красавца». Его отвезли на водоем, находящийся недалеко от пастбища.

Ранее жительница дачного поселка в Тверской области смогла помочь аистам вырастить и выкормить шестерых птенцов. Россиянка подкармливала взрослых особей, подбрасывая каждому куриную голову.