В России появится Всемирный центр мамонта

В Якутии планируется создать Всемирный центр мамонта. Глава республики Айсен Николаев поручил доработать его концепцию, а также выбрать место для строительства. Об этом сообщается на сайте правительства Якутии.

«Реализация проекта предусматривает создание современных объектов инфраструктуры хранения и изучения палеонтологических находок, а также развитие научного, культурно-этнографического и экспедиционного туристического кластера», — говорится в сообщении пресс-службы правительства. Отмечается, что на Якутию приходится более 90 процентов находок останков мамонтов.

Глава республики подчеркнул, что, кроме научных исследований, необходимо заняться вопросами добычи, переработки и использования мамонтовой фауны, а также развитием туризма на базе центра. По его мнению, Якутия является центром компетенции мирового уровня по вопросам изучения мамонтов.

Николаев также отметил, что только при поддержке федерального бюджета могут быть решены вопросы по финансированию строительства объекта.

Ранее в Плейстоценовом парке оценили шансы заселения региона клонированными мамонтами, которых хочет создать американская исследовательская команда компании Colossal Biosciences. По словам руководителя Плейстоценового парка Никиты Зимова, мамонтов в заказнике готовы принять после улучшения инфраструктуры.