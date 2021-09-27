В России оценили шансы американцев клонировать мамонтов

В МГУ имени Ломоносова усомнились в способности американской биотех-компании Colossal Biosciences и профессора генетики в Гарвардской медицинской школе Джорджа Черча клонировать и вырастить мамонта. В разговоре с «Лентой.ру» магистранты биологического факультета университета направления «Геномика и здоровье человека» Мария Базаревич и Анастасия Павлова объяснили, что ученые до сих пор не нашли хорошо сохранившийся генетический материал.

«Туши мамонтов покоились в вечной мерзлоте и хорошо сохранились, но все равно ДНК слишком разрушена, чтобы использовать ее для классического клонирования. Строго говоря, команда Черча хочет возродить не мамонта, а скорее, гибрид слона, в геном которого встроены отдельные гены мамонта, которые отвечали бы за определенные характеристики, давали бы животному адаптивные возможности выжить в арктических условиях», — оценил они шансы успешного завершения проекта.

По словам Павловой и Базаревич, технически редактировать геном млекопитающих можно, однако нужно понимать, что между отредактированным геномом и родившимся живым организмом — «огромная дистанция, на пути которой есть множество еще не решенных проблем».

Собеседницы «Ленты.ру» напомнили, что сейчас есть возможность выращивать эмбрионы в искусственной матке. Так, недавно в 3D-матке были рождены крысята. Кроме того, таким же образом протекала часть цикла внутриутробного развития ягнят. В планы группы Черча входит развитие искусственной утробы для слона.

Магистранты отметили, что произвести мамонта можно не раньше, чем через десять лет, и чем больше будет финансирование, тем выше шансы на успех. «Но даже если на каком-то из этапов у них перестанет получаться, научный мир в любом случае получит много новой информации о применении геномного редактирования. Пока что Черч и его группа действуют словно в темной комнате и не знают точных последствий своего эксперимента», — заключили Павлова и Базаревич.

Ранее стало известно, что компания Colossal Biosciences захотела клонировать и вырастить мамонта (одновременно со странствующим голубем, которого истребили в начале XX века). Опытами руководит известный американский ученый Джордж Черч. Генетик убежден, что возвращение исчезнувших видов поможет восстановить леса и оживить арктические луга. Первую особь американцы собираются вывести за четыре-шесть лет, а власти Якутии хотят поселить клонов вымерших животных в местном Плейстоценовом парке.