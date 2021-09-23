В Якутии оценили шансы заселения региона клонированными американскими мамонтами

Руководитель Плейстоценового парка Зимов: мы будем готовы принять мамонта через 5-7 лет

В Плейстоценовом парке оценили шансы заселения региона клонированным мамонтом, которого хочет создать американская исследовательская команда компании Colossal Biosciences. Об этом в пресс-центре Якутии в Москве сообщили «Ленте.ру».

Парк заявлен учеными, в случае успеха проекта, в качестве первого бенефициара. По словам руководителя Плейстоценового парка Никиты Зимова, мамонтов в заказнике готовы принять, однако там понадобится улучшить инфраструктуру: построить крытые помещения, подготовить ветеринаров и корма для животных.

«Технически мы будем готовы принять мамонта через 5-7 лет. Но даже если первый мамонт родится в это время, я категорически не хочу выпускать в Заполярье новорожденного младенца. Поэтому необходимо вначале сформировать небольшую популяцию, хоть несколько особей, и чтобы они достигли хотя бы подросткового возраста», — рассказал Зимов.

Также по мнению директора якутского парка, проект Colossal решает много научных задач, которые смогут найти применение далеко за пределами клонирования вымерших животных. Например, в случае успеха, одним из таких научных прорывов станет искусственное вынашивание плода вне материнской утробы.

Плейстоценовый парк занимает площадь в 144 квадратных километра, в нем воссоздают высокопродуктивные пастбищные экосистемы в Арктике — наподобие мамонтовых степей, существовавших в эпоху плейстоцена. Первые эксперименты по расселению здесь животных начались еще в 1988 году, в данный момент в парке обитают бизоны, северные олени, якутские лошади, лоси, зубры, овцебыки, яки, овцы и другие травоядные.

Ранее международная команда ученых и предпринимателей объявила о создании компании Colossal по генетическому возрождению шерстистого мамонта. Вымершими животными планируется в будущем заселить Восточную Сибирь. Возрождение мамонтов, по их мнению, необходимо для борьбы с глобальным потеплением. В доисторические времена крупные животные утаптывали и уплотняли толстые слои снега, что предотвращало проникновение в почву экстремального холода.