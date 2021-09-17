Под Новосибирском выпустили на волю 26 ручных глухарей

В Новосибирской области на волю выпустили 26 ручных глухарей, живших в зоопарке

В Новосибирской области на волю выпустили 26 ручных глухарей, которые ранее жили в Новосибирске. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Птиц отпустили в заказнике в Кудряшовском бору. По мнению ученых, это поможет увеличить популяцию этого вида пернатых в дикой природе.

«По приезду глухарей поместили во временный вольер, чтобы они могли отдохнуть и успокоиться после дороги. На данной территории для птиц подготовлено порхалище — огражденная площадка для свободного их содержания», — пояснил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер.

Отмечается, что выпущенные на волю глухари будут находиться под наблюдением специалистов. В настоящее время в Новосибирской области обитает около 1,5 тысячи таких птиц, рассказали в министерстве природы.

Ранее в сентябре стало известно, что в Челябинской области из центра реабилитации хищных птиц выпустили на волю десять редких балобанов. Краснокнижные птенцы появились на свет весной в Кизильском районе. На территории Урала этот вид пернатых почти отсутствует, а их общемировая популяция за последнее время уменьшилась на 47 процентов.