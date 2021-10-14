В Приморском заповеднике установят новые ловушки для наблюдения за тиграми

В Приморском Сихотэ-Алинском заповеднике установят более ста новых фотоловушек для наблюдения за амурскими тиграми. Об этом сообщается на сайте национального парка.

Так, фотоловушки будут размещены на самом труднодоступном участке — в районе реки Колумбе, приборы будут использоваться для учета популяции амурских тигров. Примечательно, что с помощью фото специалисты смогут идентифицировать каждого зверя в отдельности по индивидуальному узору полос. В этом сезоне наблюдения планируется проводить с октября по февраль.

Фотометод особенно актуален, когда из-за снежной обстановки невозможно провести традиционный зимний учет тигров по их следам. Применение современного оборудования также дает возможность отследить не только животных, которые постоянно проживают на территории заповедника, но и мигрирующих особей.

В Сихотэ-Алинском заповеднике программа фотомониторинга местной группировки амурского тигра впервые началась в 2006 году. В настоящее время на территории нацпарка постоянно обитает 20 особей.

Ранее в октябре самый северный амурский тигр в России попал на видео. Животное попало в объектив фотоловушки в бухте Врангеля в Хабаровском крае. Предыдущий рекорд самой северной точки, где фиксировали присутствие тигров, был установлен в 1999 году. Тогда хищник добрался до Анненских вод. В этом году краснокнижному зверю удалось побить рекорд на 190 километров.