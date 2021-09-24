Россиянам показали заочное знакомство тигриной пары

В Амурской области в объектив установленной в лесу фотоловушки попали тигрица Елена и ее потенциальный жених, пришедший из соседнего региона. Об этом пишет ГТРК «Амур».

«Хищники ходят по Амурской области одними маршрутами, и специалисты надеются, что скоро тигры встретятся очно», — рассказали в центре «Амурский тигр».

Россиянам также показали банный день журавлей в Муравеёвском заповеднике. Процедуры записала камера видеонаблюдения, установленная в вольере.

«В бассейне намываются все: сначала птенцы под присмотром родителей, потом мать Ока и последний – отец Кивили», — объяснил специалист по дальневосточному аисту, кандидат биологических наук Антон Сасин.