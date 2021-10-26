Краснокнижные рысята и игривые медвежата попали в фотоловушку

В нацпарке «Красноярские Столбы» в фотоловушку попали краснокнижные рысята и играющие медвежата. Об этом сообщает TBK.

Как рассказали в научном отделе нацпарка, котятам около четырех месяцев, в этом возрасте они следуют исключительно за матерью. Кошка обучает подростков необходимым навыкам выживания, отрабатывая приемы охоты. Отмечается, что это уже пятый выводок единственной репродуктивной самки на территории нацпарка.

На той же тропе в фотоловушку попали две медвежьи семьи. Упитанные детеныши активны и много играют, им по семь-восемь месяцев. Медвежата уже лазают по деревьям.

Ранее иркутские ученые передали коллегам из Тункинского национального парка свежее видео, снятое на ловушки. Исследователи договорились о дальнейшем сотрудничестве.