В Приморье спасли из капкана трехмесячного амурского тигренка

В Приморье специалисты спасли трехмесячного амурского тигра, попавшего в капкан. Краснокнижное животное угодило в него когтем передней лапы и не смогло выбраться самостоятельно. Об этом говорится в сообщении опубликованном на сайте Центра «Амурский тигр».

«В Дальнереченском районе Приморского края из капкана освободили амурского тигренка. К счастью, дуги капкана не нанесли малышу серьезных травм, и после оказания помощи он благополучно ушел к матери-тигрице», — отмечается в публикации. Детенышу, по словам сотрудников Центра, около трех-четырех месяцев, это самка, и ее вес составляет около 20-25 килограммов.

Попавшего в западню полосатого хищника нашел местный житель, он же сообщил о своей находке специалистам. Прибывшие на место происшествия сотрудники обездвижили тигренка, осмотрели и обработали раны, полученные при попытке освободиться. По следам было установлено, что помочь зверю пыталась и мать-тигрица.

«Своевременно полученная информация помогла нам оперативно среагировать и тем самым спасти жизнь маленькой тигрице. Чем дольше она находилась бы в капкане, тем тяжелее были бы травмы, которая она могла нанести себе, пытаясь освободиться. При самом неблагоприятном стечении обстоятельств хищник мог погибнуть от обезвоживания», — пояснил генеральный директор Центра Сергей Арамилев.

Спасательная операция, в которой участвовали сотрудники Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, а также КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий», длилась около четырех часов, после чего тигренок отошел от наркоза и вернулся к матери.

Ранее сообщалось, что в Приморском Сихотэ-Алинском заповеднике установят более ста новых фотоловушек для наблюдения за амурскими тиграми. Так, фотоловушки будут размещены на самом труднодоступном участке — в районе реки Колумбе. Причем, с помощью фото специалисты смогут идентифицировать каждого зверя в отдельности по индивидуальному узору полос.

