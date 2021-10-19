На севере российского региона впервые заметили амурского тигра

Специалисты впервые заметили амурского тигра в северных широтах Хабаровского края. Об этом во вторник, 19 октября, сообщает ГТРК «Дальневосточная».

Как отмечается, кадры с животным удалось получить благодаря фотоловушке, установленной в бухте Врангеля неподалеку от Шантарского архипелага. При этом считается, что ареал обитания амурского тигра располагается на 450 километров южнее.

«Когда будет зима, можно будет отслеживать по следам на снегу перемещения животных. Тогда уже сможем сделать вывод, действительно ли на постоянной основе они там поселились, или это просто разовый заход», — рассказал представитель центра «Амурский тигр» в Москве Андрей Шоршин.

Предполагается, что зайти так далеко на север животное могло в поисках пропитания. При этом эксперты считают, что зимой подобных проблем у хищников возникнуть не должно, поскольку в последнее время в регионе неоднократно были замечены дикие кабаны.

