Приморский фотограф поделился снимками редчайшего японского журавля

Фотограф из Приморского края Иван Боровков снял осенний пролет птиц над озером Ханка. Ему удалось запечатлеть редчайшего японского журавля, считающегося вторым по малочисленности журавлем в мире. Снимками россиянин поделился в Instagram.

«Встретилось много интересных птиц — цапли, утки, гуси, зимняки, пустельга, сорокопуты и другие. Но основной мечтой был японский журавль», — написал Боровков. Он отметил, что удача улыбнулась ему на одной из стоянок: три журавля поднялись в воздух и сделали «круг почета» над головой фотографа.

Японский журавль находится под угрозой полного исчезновения, птица занесена в Красную книгу. Всего в мире насчитывается порядка 1700-2000 особей. Изначально этот вид обитал в Японии, однако затем популяция журавлей на острове Кунашир разрослась, поэтому теперь их можно встретить и на восточной территории России.

Ранее сообщалось, что Локтевском районе Алтайского края охотник Алексей Фетисов спас двух раненых гуменников, таежных гусей. Он заметил птиц, выезжая из охотничьих угодий, и решил отвезти их в охотхозяйство. Туда за подранками приехал орнитолог Алексей Эбель. Он рассказал, что этот вид водится только в Сибири. В планах ученого создать питомник для сохранения популяции гуменников.