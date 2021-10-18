Российский охотник спас подстреленных краснокнижных гусей

В Локтевском районе Алтайского края охотник Алексей Фетисов спас двух гуменников, таежных гусей. Об этом сообщается на сайте регионального Минприроды.

«Это история милосердия, ведь птица, попавшая в беду, не может считаться добычей. Случилось это в Локтевском районе», — говорится в сообщении.

Фетисов, охотник с 16-летним стажем, отметил, что увидел птиц, которые не могут взлететь, при выезде из охотугодий. «Позвонил начальнику управления охотхозяйства Максиму Катернюку – говорит, везите к нам», — поделился он.

В охотуправление за подранками приехал известный орнитолог Алесей Эбел. «Если птицы относятся к подвиду сибирского таежного гуся гуменника, а определить это еще предстоит, то это будет удача – как бы странно не звучало, учитывая то, что птицы ранены. Но они живы! У одного, который моложе, повреждено крыло», — рассказали в ведомстве.

Эбел пояснил, что таежный гуменник – редкий вид, его численность сокращается, занесен во многих регионах в Красные книги. «Нигде больше, кроме Сибири, его нет. Птица пролетает в том числе и через Алтайский край. У нас глобальная идея – создать питомник, который поможет образовать резервную популяцию для сохранения вида. Есть договоренность с охотуправлением обязательно передавать нам информацию о найденных гуменниках», — добавил он.