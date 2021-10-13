В лесах под Владимиром заметили высаженные в форме огромной надписи деревья

Россияне нашли в лес под Владимиром, в котором деревья высажены в виде надписи о Ленине

В Камешковском районе Владимирской области местные жители заметили с неба надпись из деревьев, высаженных в определенном порядке, которая прославляет 100-летие революционера и лидера большевиков Владимира Ленина. Об этом огромном геоглифе сообщает «Зебра-ТВ».

Необычный лес с березами и елями в виде надписи «ЛЕНИН 100 ЛЕТ» находится вблизи поселений Лаптево, Хохлово и Близнино, рядом с ним также есть Лаптевские болота и автодорога. Такой геоглиф «именных лесных культур» можно посмотреть под Владимиром только с неба, причем осенью, когда начинают желтеть березы и создавать контраст с еловыми деревьями.

Подобным образом деревья начали высаживать еще в 1968-м на площади 32 гектаров. Участие в процессе принимал местный лесничий Анатолий Каширский. Позднее он был директором Селивановского леспромхоза, с 1992-го по 2009 год — главой Ковровского лесхоза. Уточняется, что с 1998-го он носил звание Почетного лесовода России.

Ранее стало известно, что в Сахалинской области была найдена роща, в которой растет несколько сотен деревьев редких видов. В частности, там есть краснокнижная береза Максимовича. Ее вид несколько отличается от обычных: на ней большие листья с сердцевидным основанием, также изменены цвет коры и строение сережек.