Ученые нашли в Крыму редчайший краснокнижный цветок

Специалисты крымского природного парка «Тарханкутский» Дмитрий Епихин и Владимир Жидков обнаружили редчайший краснокнижный цветок — штернбергию безвременниковоцветную. Он распускается в дождливое время года, сообщается в Instagram-аккаунте парка.

Отмечается, что растение было обнаружено при обследовании заповедного урочища «Балка Большой Кастель». «Это редчайшее и одно из самых загадочных растений. В сухие годы его цветки развиваются под землей. Увидеть его на поверхности почти невозможно», — отметили в пресс-службе Тарханкута.

Штернбергия (лат. Sternbergia) — многолетние травянистые луковичные растения семейства Амариллисовые. Всего в род входит восемь видов. В основном штернбергия распространена в Средиземноморье, на Балканах, в Закавказье, Иране и на юге Средней Азии.

Ранее это редкое растение заметили в районе станицы Эривинской в Краснодарском крае. Необычный цветок нашли в тот момент, когда обследовалась гора Шизе. Глава природоохранительной комиссии регионального отделения РГО Светлана Литвинская рассказала, что штернбергия иногда цветет в сентябре, однако происходит это крайне редко. Эксперт призналась, что 2007-м для книги о редких растениях ей пришлось рисовать этот цветок, так как его было невозможно найти.