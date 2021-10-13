На Алтае начали считать краснокнижных баранов

На Алтае и в Туве стартовал учет численности алтайского барана

На территории Республики Алтай и Тувы в трансграничной зоне России и Монголии стартовал учет численности краснокнижного алтайского барана. Об этом сообщает ИА Regnum.

Отмечается, что животных будут считать по обе стороны границы. Специалисты считают, что это позволит предотвратить двойной учет одних и тех же животных.

Подсчет баранов проводится для оценки состояния популяции и эффективности природоохранных мер. Кроме того, в рамках полевых работ ученые и инспекторы в этом году проведут антибраконьерские рейды.

Со стороны Горного Алтая задействованы сотрудники Сайлюгемского национального парка, Алтайского заповедника, а также комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира. Считать баранов будут на хребтах Сайлюгем и Чихачева на Алтае, а также на хребте Монгун-Тайга в Туве.