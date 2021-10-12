Россиянам назвали лучшие направления для отдыха на горячих источниках осенью

Россиянам назвали популярные направления внутри страны, где можно отдохнуть на горячих источниках на осенних школьных каникулах. Список мест составил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Лучшим местом с минеральными источниками стал Горячий Ключ (Александровский источник) в Краснодарском крае — согласно данным бронирований жилья туристами с 30 октября по 7 ноября, его выбрали большинство россиян. На втором месте — курорт Мацеста в Сочи. Замыкает тройку лидеров «Бесстыжие ванны» в Пятигорске.

Также в десятку популярнейших направлений попал Суворовский термальный источник в Кисловодске, термальный комплекс «Советский» в Тюмени, Аушегерский термальный источник в Нальчике, Сакские источники в Крыму, бальнеологический курорт Белокуриха на Алтае, геотермальный курорт Паратунка на Камчатке и Хвалынские термы в Саратовской области.

Отмечалось, что дешевле всего туристам обойдется отдых в Кисловодске — средняя стоимость одной ночи в отеле начинается от 1,6 тысячи рублей. Самый дорогой отдых выйдет в Нальчике — 7,2 тысячи рублей за сутки в гостинице.

Ранее в октябре россиянам назвали лучшие направления для путешествий в межсезонье. Так, первое место списка заняла Ялта. В тройку лидеров также вошли Сочи и Санкт-Петербург. Следом за ними идет Москва и столица Татарстана — Казань.