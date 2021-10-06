Российским отцам назвали лучшие направления для отдыха с детьми осенью

Отцы с детьми осенью часто путешествуют в Алушту, Сочи и Санкт-Петербург

Россиянам назвали лучшие направления страны, куда осенью могут отправиться отдохнуть отцы с детьми. Специально ко Дню отца, который будет впервые отмечаться в России 17 октября, сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил рейтинг таких мест .

Отмечалось, что специалисты сервиса выбрали самые популярные направления среди оплаченных бронирований жилья мужчин с детьми с 1 сентября по 30 ноября. Согласно полученным данным, первое место списка заняла Алушта, на втором месте — Сочи. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург.

Также отцы с детьми часто путешествуют в такие крупные города как Москва, Ростов-на-Дону и Казань. Помимо прочего папы интересуются поездками в Сургут, Кисловодск и Лахденпохью.

Кроме того, выяснилось, что дешевле всего отметить День отца можно в Кисловодске. Так, средняя стоимость размещения начинается от 1,4 тысячи рублей. Самым дорогим городом для путешествий оказался карельский Лахденпохье — остановиться здесь на ночь можно от 5,3 тысячи рублей.

Ранее в октябре россияне назвали лучшие города страны для поездок с детьми на школьные каникулы. Самым популярным городом стал Калининград — в российскую Прибалтику захотели отправиться 21 процент респондентов. Второй по распространенности ответ — Казань. Посетить столицу Татарстана с семьей осенью предпочли 18 процентов россиян. Третье место занял Севастополь. Так, провести школьные каникулы в Крыму выбрали 15 процентов участников опроса.