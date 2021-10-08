Россиянам назвали неочевидные места для отдыха после бархатного сезона

АТОР: после бархатного сезона можно отдохнуть в Ставропольском крае и Крансодаре

После окончания бархатного сезона можно отправиться отдыхать в такие неочевидные места в России, как Ставропольский край, Ростовская область и Краснодар. Моря там нет, однако в это время там может быть даже теплее, чем в Сочи. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью «Российской газете».

«Пожалуй, добавлю к ним такие неожиданные варианты для теплолюбивых — Астраханская и Самарская области. Эти регионы предлагают остатки солнышка и летнего тепла в октябре», — отметила Ломидзе.

Тем, кто не стремится к теплу, она посоветовала поехать в Калининград, Ленинградскую область и Карелию. «Там совершенно незабываемое сочетание всех оттенков желтого и красного именно в октябре, когда еще не начались ноябрьские хляби. Потрясающие цвета осени!» — отметила собеседница издания.

Ранее в сентябре эксперты туриндустрии раскрыли самые бюджетные зарубежные и отечественные направления для пляжного отдыха осенью. Так, наиболее выгодные варианты можно найти на побережье Черного моря — в Болгарии, Абхазии, а также на курортах Крыма и Краснодарского края. Например, за отдохнуть в Абхазии можно за 22,1 тысячи рублей, путевка в Сочи обойдется в 25,2 тысячи, в Крым — 28,2 тысячи.