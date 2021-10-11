Россиянам назвали лучшие направления для путешествий в межсезонье

Tvil.ru: недорого отдохнуть в низкий сезон можно в Ялте, Сочи и Санкт-Петербурге

Популярными направлениями для путешествий в низкий сезон названы Ялта, Сочи и Санкт-Петербург. Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил самые лучшие города, где можно недорого отдохнуть с октября по ноябрь.

Отмечается, что рейтинг направлений был составлен на основе данных оплаченных заявок жилья с 1 октября по 30 ноября. Так, первое место списка заняла Ялта. В тройку лидеров также вошли Сочи и Санкт-Петербург. Следом за ними идет Москва и столица Татарстана — Казань.

Также в межсезонье россияне активно заинтересовались поездками в Кисловодск и Калининград. Не менее популярными среди путешественников стали Ростов-на-Дону и Суздаль.

Помимо прочего, специалисты выяснили, что половина россиян (50 процентов) путешествуют осенью вдвоем. В поездки в одиночку отправляются 21 процент туристов, вместе с семьей — 12 процентов. Большинство клиентов сайта предпочитают останавливаться в отелях — 68 процентов, квартиры выбирают 26 процентов.

Ранее в октябре россиянам назвали неочевидные места для отдыха после бархатного сезона. Так, по словам директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, можно отправиться в Ставропольский край, Ростовскую область и Краснодар.