Названы самые популярные направления для путешествий по России осенью и зимой

Дальний Восток назван одним из самых востребованных направлений для путешествий по России в осенне-зимний сезон. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

Также большой популярностью у путешественников пользуется Российский север, Алтай и Байкал. «Российский Дальний Восток активно поднялся, зимний период для него важный момент. Парадоксально, что до пандемии он был интересен иностранцам, а сейчас в постпандемийный период россияне активно обращают туда взоры», — отметил он.

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По словам эксперта, пандемия коронавируса положительно повиляла на развитие внутреннего туризма — многие туроператоры стали серьезнее подходить к развитию своих продуктов, а также переориентировались на российский рынок.

Ранее в октябре эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составили список самых популярных направлений внутри страны, где можно отдохнуть на горячих источниках. Рейтинг возглавил Горячий Ключ (Александровский источник) в Краснодарском крае, на втором месте оказался курорт Мацеста в Сочи. Замыкают тройку лидеров «Бесстыжие ванны» в Пятигорске.