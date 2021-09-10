На горе Шизе в Краснодарском крае нашли редчайшее краснокнижное растение

В районе станицы Эривинской в Краснодарском крае заметили загадочное краснокнижное растение — им оказалась штернбергия безвременниковоцветная. Об этом сообщается на сайте регионального отделения Российского географического общества (РГО).

По данным главы природоохранительной комиссии регионального отделения РГО Светланы Литвинской, необычный цветок нашли в тот момент, когда обследовалась гора Шизе. Увидеть это растение — большая редкость, заметила она и пояснила, что чаще всего оно развивается под землей и остается незаметным для человека.

По ее словам, штернбергия иногда цветет в сентябре, но такое явление происходит «далеко не каждый год». Литвинская рассказала, что для своей книги о редких растениях в 2007-м ей пришлось рисовать этот цветок, так как его было невозможно найти.

На северном склоне Шизе еще не встречали это растение. Найденная штернбергия была высотой всего два сантиметра.

В заключение специалист добавила, что на горе также были найдены несколько видов можжевельников, асфоделина крымская, шалфей раскрытый и железница эвксинская. По мнению Литвинской, Шизе — «резервное хранилище», где произрастают около 20 видов краснокнижных растений.

Ранее национальном парке «Таганай» на Южном Урале во время аномальной жары снова началось цветение весенних растений. В Челябинской области специалисты заметили купальницу — растение с большими желтыми цветками, которое обычно обитает в местах с повышенной влажностью и отцветает в мае-июне.