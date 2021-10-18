В российском регионе заметили редкую краснокнижную птицу

В Кемерове фотограф Дмитрий Дубиковский запечатлел редкую птицу — орлана-белохвоста. Кадры появились в Telegram-канале СГК Кузбасс.

«В нашей пернатой рубрике «Птицы Кузбасса» мы как-то уже рассказывали о редком хищнике, внесенном в Красную книгу – орлане-белохвосте. И — вдруг — фотоохотнику нашего проекта Дмитрию Дубиковскому удалось заснять его в Кемерове! Более того — рядом с нашей электростанцией, на Томи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что птица чувствовала себя хорошо — порыбачила и попозировала вместе с утками-кряквами на фоне труб Кемеровской ГРЭС.

Ранее биолог-охотовед Антон Сасин заметил и заснял рядом с тамбовским селом Лермонтовка 15 краснокнижных стерхов, включая три семьи, где у каждой было по одному птенцу.