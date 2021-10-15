В Российском городе посадили 80 тысяч тюльпанов

Сотрудники дорожного управления посадили в Брянске почти 80 тысяч тюльпанов

Весной на улицах Брянска распустятся почти 80 тысяч голландских тюльпанов. Об этом сообщает портал «Новости Брянска».

Так, в пятницу, 15 октября, сотрудники дорожного управления приступили к высадке луковиц растений на площади Ленина. Как уточнили в пресс-службе администрации российского города, эти цветы всегда высаживаются под зиму, поскольку они распускаются самыми первыми — ожидается, что это произойдет к майским праздникам.

Эксперты подчеркнули, что все цветники необходимо предварительно перекапывать и удобрять, в случае необходимости в них подсыпается грунт.

Ранее в октябре в Вологодской области запустили эко-проект, направленный на поиск и выявление краснокнижных видов растений. В экспедиции примут участие представители Минобороны и специалисты регионального отделения Русского географического общества (РГО). Они обследуют леса в тех местах, где с наибольшей вероятностью можно встретить краснокнижные виды растений.

