В Крыму пройдет масштабный Бал Хризантем

В Никитском ботаническом саду на южном побережье Крыма пройдет традиционный масштабный Бал Хризантем. На него съезжаются любители флоры со всей страны, чтобы своими глазами увидеть многообразие осенних цветов. Об этом сообщает KP.RU.

Отмечается, что выставка обычно проводится в последних числах октября, когда расцветают все хризантемы в саду — на балу представлены порядка 500 видов цветка. Сейчас они еще готовятся к цветению, распустились лишь первые сорта мелкоцветковых хризантем.

«За порядком среди своих подданных уже следит королева Бала Хризантем 2016 "Египтянка". И она стоит того, чтобы на нее полюбоваться! Автор сорта — селекционер Никитского сада Наталья Смыкова», — рассказали представители Никитского сада.

Ранее сообщалось, что в музее-усадьбе писателя Льва Толстого «Ясная поляна» захотели восстановить яблоневый сад и провели акцию, в рамках которой на территории музея было высажено 100 саженцев яблонь.