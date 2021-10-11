В российском регионе поищут краснокнижные растения

В Вологодской области запустили эко-проект, направленный на поиск и выявление краснокнижных видов растений. Об этом пишет региональная газета «Красный север».

В экспедиции примут участие представители Минобороны и специалисты регионального отделения Русского географического общества (РГО). Они обследуют леса в тех местах, где с наибольшей вероятностью можно встретить краснокнижные виды растений.

«Приоритет был отдан старовозрастным хвойным насаждениям, где шансы обнаружить краснокнижные растения более вероятны, так как на землях обороны и безопасности установлен особый режим использования», — пояснила кандидат биологических наук, заведующая кафедрой биологии и химии Вологодского государственного университета Елена Кармазина.

По итогам экспедиции эксперты соберут образцы растений и сделают заключение о биоразнообразии в регионе и статусе произрастания редких экземпляров в местных лесах.

Ранее сообщалось, что перепись редких орхидей проведут в национальном парке «Таганай» в Челябинской области. Для этого специалисты обойдут места произрастания цветов и внесут каждый образец в специальный список.