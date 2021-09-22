В Орловском Полесье обнаружили редкое растение из Красной книги

В Орловском Полесье на территории Тургеневского участкового лесничества обнаружили редкое краснокнижное растение. Об этом сообщается на сайте национального парка.

Речь идет о гроздовнике многораздельном — это папоротникообразное растение, которое занесено в Красную книгу Орловской области. Отмечается, что оно находится под угрозой исчезновения.

Обычно этот вид встречается немногочисленными группами. В найденной популяции насчитывается чуть более 50 растений разного возраста, в том числе спороносящие. Известно, что на территории национального парка это седьмое место нахождения гроздовника.

Ранее в сентябре сообщалось, что в горах Сочи расцвел краснокнижный цветок. Речь идет о растении под названием Безвременник великолепный. Сиреневый цветок является представителем семейства Лилейных и похож на крокус. В 1988 году его включили в Красную книгу СССР.

