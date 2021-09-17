Орловский парк получил премию лучшего горнолыжного курорта выходного дня

Орловский парк «Горки» получил премию как лучший горнолыжный курорт выходного дня. Об этом сообщает местный портал Orel Times.

По информации издания, место отдыха удостоилось награды на IV Всероссийском форуме «Живу спортом», в котором приняли участие 42 региона России. Отмечается, что победители премии разделили между собой призовой фонд в размере пяти миллионов рублей, который предоставил «Среднерусский банк».

Согласно материалу, в 2021 году на конкурс поступило 208 заявок из 46 субъектов Российской Федерации. Известно, что проекты соревновались в пяти различных номинациях.

Представители Туристского информцентра Орловской области заявили, что основная идея премии — пробудить творческое воображение людей, а также повысить интерес провинциального народа к спорту и физкультуре. Кроме того, форум направлен на поддержание инновационных технологий в организации спортивных мероприятий.

В сентябре россиянам назвали самые живописные и уникальные природные парки страны. Так, в первую очередь эксперты сервиса BlaBlaCar, отметили национальный парк «Валдайский» в одноименном городе Новгородской области. Второе место в списке занял парк «Самарская Лука» в Самарской области, а третье — природный парк «Оленьи ручьи» в городе Нижние Серги Свердловской области.