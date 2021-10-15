В Приамурье заметили редких белых журавлей

Биолог-охотовед Антон Сасин заметил и заснял рядом с тамбовским селом Лермонтовка 15 краснокнижных стерхов, включая три семьи, где у каждой было по одному птенцу. Об этом сообщает «Вести Амурская область».

«Эти журавли очень редкие и в Амурской области встречаются на пролете не больше нескольких десятков», — сообщил эколог.

Отмечается, что общая численность птиц составляет около трех тысяч особей. Они находятся на третьем месте в числе исчезающих видов журавлей. Из двух яиц, как правило, выживает только один птенец.

Ранее на одном из водоемов Челябинской области заметили семью краснокнижных лебедей-кликунов. Местным жителям удалось запечатлеть на фотографии пару взрослых особей, которые ходили по мелководью.