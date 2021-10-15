В Дагестане нашли пять новых для России видов бабочек

На территории Дагестанского государственного заповедника обнаружили более 200 видов бабочек, пять из которых ранее не встречались в России. О находке ученых Алтайского государственного университета (АлтГУ) рассказал энтомолог, профессор Института биологии и биотехнологии АлтГУ Роман Яковлев, передает ТАСС в пятницу, 15 октября.

По его словам, Дагестан является одним из самых разнообразных с точки зрения флоры и фауны регионов. «Там несколько природных зон и обилие разных биотопов с собственной флорой и фауной. (…) Во время экспедиции по кластерам заповедника нам удалось собрать 207 видов чешуекрылых, из которых пять видов новых для фауны России и 27 видов новых для фауны республики», — уточнил Яковлев.

В частности, в заповеднике обнаружили новый для России вид дневной субтропической бабочки данаида. Остальные четыре вида пока находятся на стадии исследований. «Я не исключаю, что в рамках следующей экспедиции в Дагестане могут быть обнаружены и совершенно новые для науки виды», — отметил Яковлев.

Ранее в национальном парке «Койгородский» в ходе недавней экспедиции Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН обнаружили несколько новых видов грибов. По словам старшего научного сотрудника института Марины Паламарчук, был собран хороший материал. Специалист отметила, что всего второй раз ученым республики попалась макроцистидия огуречная. Также в национальном парке микологи встретили несколько подосиновиков и подберезовиков, смертельно ядовитый мухомор вонючий, занесенный в Красную книгу, и другие редкие виды.