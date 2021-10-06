Ученые нашли способ увеличить популяции ценных видов рыб Байкала

Ученые Лимнологического института СО РАН нашли новый способ, который позволит увеличить популяции ценных видов рыб, обитающих в Байкале, в частности омулей и сигов. Об этом сообщают «Вести.ру».

Иркутские специалисты предложили использовать для этих целей другую рыбу — тугуна. Ей будут пересаживать первичные половые клетки ценных или исчезающих видов рыб. Таким образом выводить омулей или сигов можно будет значительно быстрее.

«Потомство в этом случае будет можно получить уже через год... Ускоренная селекция необходима, потому что многие виды рыбы начинают размножаться поздно. Например, байкальский сиг начинает метать икру только с шести лет», — отмечается в сообщении.

К настоящему времени ученые института уже создали специальный криобанк с половыми клетками омуля, сига и осетра. Теперь специалисты ожидают получения гранта на дальнейшие исследования в данном направлении.