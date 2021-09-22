В Астраханской области спасли от браконьеров 130 осетров

За последнюю неделю экипаж катера береговой охраны поднял больше 30 браконьерских сетей. Их общая длина составила больше километра, сообщает astrakhan-24.ru.

По информации издания, живую рыбу пограничники выпустили в воду. Им удалось спасти более 130 осетров.

По выявленным фактам проводится проверка. С начала года пограничники возбудили свыше 15 уголовных дел за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

В пресс-службе ведомства напомнили, что максимальная санкция статьи за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до трех миллионов рублей.