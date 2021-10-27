Проникший в поселок на Ямале белый медведь попал на видео

Медведь пришел к людям в вахтовом поселке Харасавэй на Ямале

На Ямале в вахтовый поселок Харасавэй проник белый медведь. Инцидент попал на видео, кадры публикует группа «ЧП Ямал» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как медведь проползает в небольшую яму под забором и оказывается в поселке. «Да он жидкий!» — удивляется ловкости большого животного автор ролика. Далее хищник начинает гулять по территории поселка. Мужчины пытаются криком припугнуть белого медведя, но он не реагирует на людей.

Ранее в поселке Диксон в Арктике белый медвежонок вышел к людям. По словам жителей поселка, животное могло прийти вместе с более взрослым медведем, которого незадолго до этого заметили местные. Они также рассказали, что медведь повредил стекло вертолета.