Сезон белых медведей начался в Арктике

Самки белых медведей с приходом весны начали покидать берлоги вместе с детенышами в Арктике. Об этом сообщается на сайте WWF России.

По словам координатора проектов по сохранению биоразнообразия Арктики WWF России Варвары Семеновой, это особенный период для медведей, а также для тех, кто занимается их изучением. «Именно в это время можно определить, насколько успешно происходит размножение этих редких хищников: сколько у самки родилось медвежат, каково их физическое состояние»,— сказала она.

Специалист считает, что наблюдение за белыми медведями становится особенно актуальным на фоне глобального потепления, когда теплые зимы меняют сроки создания самками родовых берлог и увеличивают риск их таяния, что может повлиять на выживаемость потомства.

По информации WWF, на острове Врангеля стартовал ежегодный учет родильных берлог белого медведя. Сотрудники заповедника не только посчитают количество берлог, но и испытают новую методику мониторинга — с помощью беспилотных летательных аппаратов. Исследователям уже удалось найти пять берлог и встретить более десяти медведиц с медвежатами, а также посчастливилось наблюдать за обедом молодой медведицы и ее детеныша.

Ранее белый медведь пришел на детскую площадку в арктическом поселке Диксон Красноярского края. Его заметили у здания администрации поселка. Обратить косолапого в бегство полицейским удалось только с помощью выстрелов в воздух. Во время операции ни хищник, ни жители не пострадали.