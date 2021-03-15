Белый медведь залез на крышу дома и попал на видео

Белый медведь забрался на крышу дома в полярной станции на острове Голомянный. Жители сбыли очень удивлены и сняли хищника на видео, передает Life.

На кадрах видно, как белый медведь забрался на самый верх крыши дома. Очевидцы шутят, что у некоторых по крышам ходят кошки, а у них звери покрупнее.

Ранее на видео попал белый медведь попытался угнать снегоход на Ямале. На записи показано, как животное подходит к снегоходу и начинает изучать содержимое сумок, привязанных к нему. Позже медведь опрокидывает снегоход на бок и пытается найти место, где прячутся испуганные водитель и пассажир.