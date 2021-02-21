Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео

Погоня белых медведей за КамАЗом в Якутии попала на видео. Запись размещена на странице «СургутИнформТВ» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как четверо белых медведей бегут за грузовиком. При этом один из них опирается передними лапами на кузов, пытаясь забраться в него. Двум животным в какой-то момент удается обогнать самосвал, однако затем видео обрывается. Чем закончилась погоня, неизвестно.

Ранее в американском штате Аляска медведь спрятался в туалете и укусил женщину, которая решила провести выходные в загородной юрте на берегу озера Чилкат. Вечером она отправилась в туалет, который был на улице. «Прихожу, сажусь на сиденье, и кто-то немедленно кусает меня за ягодицу, — рассказала женщина. — Я подпрыгнула и закричала».