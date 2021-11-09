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Для Арктики построят специальный внедорожный автобус

Автозавод «Урал» построит внедорожный автобус для использования в арктических условиях
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Фото: Einar Storsul / Unsplash

Автозавод «Урал» построит специальный внедорожный автомобиль, который будет предназначен для использования в арктических условиях, сообщает портал «5 колесо».

На данный момент ведется разработка прототипа. Отмечается, что автомобиль будет оборудован системой жизнеобеспечения. Кроме того, для сохранения хрупкого верхнего слоя почвы Арктики на транспорте будут установлены шины низкого давления увеличенного размера. Подобная конструкция позволит машине проходить по глубокому снегу, заболоченным территориям, а также по грунтам с низкой несущей способностью.

На автомобиле можно будет перевозить медицинские кабинеты, учебные классы, лаборатории, пункты медосмотров и центры вакцинации. Испытание арктического автобуса назначено на 2023 год.

Ранее сообщалось, что разработанный подмосковной компанией «Съемка с воздуха» беспилотник SeaDrone будет применяться для исследований Арктики. Отмечается, что аппарат будет использоваться в поисково-спасательных работах, для тушения пожаров, а также для предупреждения об угрозе столкновения с айсбергами.

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